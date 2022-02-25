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Emekli Tümamiral Tezeren, "Montrö bildirisi" davasında talimatla ifade verdi

25.02.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tezeren, duyuruyu paylaşırken suç kasıtlarının olmadığını belirterek beraatini istedi

İSTANBUL (AA) - Emekli Tümamiral Alper Çetin Tezeren, kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunduğu gerekçesiyle hakkında Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında talimatla ifade verdi.

Avukatı ve arkadaşlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Tezeren, "Montrö bildirisi" davasının görüldüğü Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı doğrultusunda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ara duruşmada savunma yaptı.

Tezeren savunmasında, yargılama konusu duyurunun Anayasanın 26. maddesinde düzenlenen ifade hürriyeti hakkının kullanılmasından ibaret olduğunu ve mesleki sorumlulukla hazırlandığını söyledi.

Açıklamanın kamuoyuyla "duyuru" başlığı altında paylaşılmasına rağmen, birtakım kişi ve kurumlar tarafından muhtıra benzeri gibi bir girişim olarak yansıtılmak istendiğini belirten Tezeren, "Talihsiz bir şekilde en yüksek yargı organları mensuplarının da dahil olduğu bir karalamayla, devlete, hükümete karşı bir girişimmiş algısı oluşturularak kötü niyetli bir kampanya başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Duyurunun taslak metinlerinin paylaşıldığı "Admek-2" isimli WhatsApp grubunun, 10 yıl kadar önce sosyal amaçlı haberleşmelerinin daha kolay sağlanması amacıyla, arkadaşlarının talebi ve ısrarı üzerine kendisi tarafından kurulduğunu aktaran Tezeren, belirli kurallar çerçevesinde yönetilmiş grupta, mesleki uzmanlık alanlarına doğrudan temas eden konuların tartışıldığını ve Montrö Sözleşmesi ile ilgili hassasiyetlerini ifade edecek bir kamuoyu açıklaması yapılması konusunda anlaşıldığını vurguladı.

- "Duyuruyu paylaşmakla tedirginlik yaşanmadı"

Birçok meslek grubundan konuya ilişkin açıklama yapıldığı için duyuruyu paylaşmakta herhangi bir tedirginlik yaşanmadığını ve suç kasıtlarının bulunmadığını savunan Tezeren, şöyle devam etti:

"Kamuoyu duyurusunun ana gündemini oluşturulan Montrö Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı için bir kilit görev üstlenmektedir. Yıllarca söz konusu sözleşmenin uygulayıcıları olarak, bu konuya dikkat çekmek ve önemi noktasında kamuoyunu bilgilendirmek mesleki yükümlülüğümüz dışında en tabii hakkımızdır. Bizler için şeref ve onur timsali olan üniformamızın, bu şekilde itibarının zedelenmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir."

Tezcan, savunmasının sonunda beraatini talep etti.

- Emekli amiraller hakkında Ankara'da açılan dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmış ve 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve ilk duruşmanın 21 Mart'ta yapılacağı karara bağlanmıştı.

Dava kapsamında İstanbul'da oturan sanıkların, talimat yoluyla savunmaları alınıyor.

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