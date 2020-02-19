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Emekliler bir maaş promosyon istedi

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.02.2020 14:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’de eylem yapan Emekli-Sen Edremit Şubesi üyeleri, bankalardan en az bir maaş promosyon verilmesini istediler.Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan emekliler verilen promosyonlar hakkında Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptılar.Yapılan açıklamada, “Bildiğiniz üzere, Türkiye’de önceki yıllarda, bankalar, çalışanların maaş ödemelerini alabilmek için bir yarışa girdiler.

Emekliler bir maaş promosyon istedi

Balıkesir’de eylem yapan Emekli-Sen Edremit Şubesi üyeleri, bankalardan en az bir maaş promosyon verilmesini istediler.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan emekliler verilen promosyonlar hakkında Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptılar.
Yapılan açıklamada, “Bildiğiniz üzere, Türkiye’de önceki yıllarda, bankalar, çalışanların maaş ödemelerini alabilmek için bir yarışa girdiler. Biz 13 milyon emeklinin maaşlarımızın geçimini sağlamaya insanca bir yaşam sürmeye elverişli olmadığı açıktır. Biz 13 milyon emekli kredi çekmeden, kredi kartlarına yüklenmeden, o bankadan alıp bu bankaya yatırıp nasıl ay sonunu geçiririz diye düşünmek istemiyoruz. Ancak biz emekliler, bankaların bizlerin maaşı üzerinden kazanç sağladığını ve bankalar açısından düşük risk grubu olarak değerlendirilenlerin bizler olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki promosyon, Türkiye´de sözde serbest piyasa kuralları içerisinde, bankalar arası rekabet gereği bankaların maaş ödemelerinden elde ettiği muazzam karın cüz’i bir kısmını maaş sahibine vermeyi taahhüt ettikleri paradır. Bir kısmını emeklilere vermesinin, emekliler için lütuf değil, hak olduğunu düşünüyoruz.”
Açıklamada ayrıca, “Bizler geçmişte insanca çalışma koşulları için verdiğimiz kararlı mücadeleyi, şimdi insanca yaşamak için vermeye devam eden insanlarız. Emeklilerin maaş vereni olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ve teklif verecek olan bankaların oturacağı promosyon pazarlığı masasında, alınacak kararın her bir emekliye asgari ücretten az olmamak üzere en az bir maaş tutarında promosyon ödenmesinin karara bağlanması gerekmektedir” denildi. 50 kişiden oluşan grup basın açıklamasının ardından sessiz şekilde dağıldı.

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