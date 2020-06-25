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Emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesini istediler

MANİSA HABERLERİ  | 25.06.2020 18:40 | Son Güncelleme

Sarıgöl Eğitim-Sen Şubesi tarafından yapılan açıklamada emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi istendi.Sarıgöl Belediye Sarayı önündeki meydanda yapılan basın açıklamasına Sarıgöl Eğitim-Sen üyelerinin katılırken, basın açıklaması maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Sarıgöl Eğitim-Sen Şubesi tarafından yapılan açıklamada emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi istendi.
Sarıgöl Belediye Sarayı önündeki meydanda yapılan basın açıklamasına Sarıgöl Eğitim-Sen üyelerinin katılırken, basın açıklaması maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. Sarıgöl Eğitim-Sen Başkanı Hasan Hüseyin Kaya, "Emeklilere verilmekte olan iki bayram ikramiyesinin yılda dört kez verilmesini ve ikramiyelerin de bin liradan iki bin liraya çıkarılmasın talep ediyoruz. En düşük emekli maaşı bin 500 lira düzeyinde. Sağlık hizmeti alınırken alınan kesintilerin kaldırılmasını ve sağlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz olmasını talep ediyoruz. Emekliler için mart ayından başlanmak üzere altı ay aylık 2 bin lira salgın desteği yapılmalıdır. İkinci bir işte çalışmakta olan emeklilerin kayıpları devlet tarafından karşılanmalıdır.’’ dedi.

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