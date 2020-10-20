YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi

Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, emekliye ayrılan belediye işçisine altın hediye etti.Kdz.

Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, emekliye ayrılan belediye işçisine altın hediye etti.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nde 17 yıl önce göreve başlayan ve çeşitli müdürlüklerde çalıştıktan sonra Yazı İşleri Müdürlüğü’nden emekliye ayrılan Rukiye Aksoy, Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından altınla ödüllendirildi.
Emekliliği nedeniyle, Belediye Başkan Yardımcısı M.Tayyar Mendeş ve Yazı İşleri Müdürü Funda Demirkol ile Başkan Posbıyık’ı ziyaret eden Aksoy, Kdz. Ereğli Belediyesi’nde çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Başkan Posbıyık, hizmetleri için Aksoy’a teşekkür ederek, “Biz bir aileyiz. Yeni hayatında sağlık ve esenlikler diliyorum. İhtiyaç duyduğun her an bundan sonra da yanında olacağız” dedi.
Posbıyık veda eden Aksoy’a altın takdim etti.

Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:38
Sabah
07:04
Öğle
12:43
İkindi
15:41
Akşam
18:12
Yatsı
19:32

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Sağlam Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tarihi tulumbalar restore edilip hizmete açıldı
Tarihi tulumbalar restore edilip hizmete açıldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İnşaat işçisi 10 metre yükseklikten düştü
İnşaat işçisi 10 metre yükseklikten düştü
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.