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Emekliye ayrılanlara plaketli teşekkür

26.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Emekliye ayrılanlara plaketli teşekkür

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, emekliye ayrılan memurlara plaket verdi.Başkan Cengiz, belediyede düzenlenin plaket takdim programında yaptığı konuşmada, “Belediyemize uzun yıllar hizmette bulunan Mali Hizmetler Müdürümüz Mehmet Güzeloğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Rıza Kavak‘a teşekkür ediyorum.

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, emekliye ayrılan memurlara plaket verdi.
Başkan Cengiz, belediyede düzenlenin plaket takdim programında yaptığı konuşmada, “Belediyemize uzun yıllar hizmette bulunan Mali Hizmetler Müdürümüz Mehmet Güzeloğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Rıza Kavak‘a teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. Cengiz, “Uzun süre belediyemizde çalışarak halkımıza hizmet veren arkadaşlarımız için bir aradayız. Hepimizin ortak derdi ilçemize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmektir. Göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerle birlikte çalışarak ilçemize ve halkımıza önemli hizmetler sunduk. Bizden yana hakkımız varsa helal olsun. Belediyemizdeki emekleriniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Cengiz, konuşmasının ardından Güzeloğlu ve Kavak‘a hizmetlerinden dolayı plaket verildi.

Emekliye ayrılanlara plaketli teşekkür

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