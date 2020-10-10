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Emet AK Gençlik’te yeni başkan İbrahim Şahan

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.10.2020 18:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nın 6.

Kütahya’nın Emet ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nın 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
Kongreye AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, AK Parti Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları MKYK üyesi Yusuf İbiş, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve partililer katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongre, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.
Emet Gençlik Kolları başkanlığına, üyelerin tamamının oyuyla seçilen İbrahim Şahan, "AK Parti Gençlik Kolları’na bağlı gençler olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda çalışmaya yemin ettik. Ülkemizin ve ilimizin ve ilçemizin geleceği için durmadan çalışacak ve mensubu bulunmaktan onur ve gurur duyduğumuz teşkilatımıza layık gençler olacağız. Eski Başkan Ali Narşap’a teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.
AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı konuşmada, ‘’AK Parti gelmeden önce anayasa kitapçığı fırlatma olayı gibi kavgalarla uğraşıyorduk. Bugün ise Kıbrıs’ta Maraşı açıyoruz, Ayosfya ‘ı açtık, en önemlisi tüm dünyaya karşı dik duran güçlü bir lidere sahibiz. Artık eski Türkiye yok. Bunun olmasını bekleyenler hayal kırıklığı yaşamaya devam edecekler. Dünyada söz sahibi bir ülke ve bir liderimiz var. Sizler gençlik kolları olarak yarının milletvekilleri, belediye başkanları ve yöneticileri olmaya adaysınız’’ diye konuştu
Kongrede Başkanlığa seçilen İbrahim Şahan’ın yönetimi, Çağrı Arlı, Fatih Kutlu, Kemal Sönmez, Ali Kemal Ergün, Ramazan Fidan, Zafer İnce, Emrah Özkaya, İsmail Özdemir, İsmail Efeler, Bayram Gül, İsmail Gümüşay, İsmail Dikmen, Mustafa Altınsoy, Hasan Hüseyin Özkaya ve Mehmet Çam ‘dan oluştu.

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