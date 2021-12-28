Emet Belediyesi, güneş enerjisinden 1,6 milyon kilovatsaat elektrik üretti

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından kurulan güneş enerjisi santralinde 12 ayda 1,6 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

Emet Belediyesi, Esenetepe Mahallesi Zaimlan mevkisinde 18 dönümlük alanda kurduğu 3 bin 24 panelle, bu yılın başından itibaren güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen güneş paneli sahası sayesinde, yıl boyunca 1 milyon 600 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek, ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyon 300 bin liralık kazanç sağlandı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, kurulan tesiste belediyeye ciddi oranda gelir de elde edildiğini söyledi.

Doğan, şöyle konuştu:

"Günde ortalama 5 bin kilovatsaat enerji üretilen tesisimizin gelirini daha da artarak 3 yılda kendini amorti etmesini bekliyoruz. Hedefimiz kendi enerjimizi üreterek enerji masraflarımızı karşılamak ve bu alanda yapılacak harcamaları ise halkımıza hizmet noktasında başka alanlarda kullanmaktır."

Doğan, yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde doğaya da büyük katkı sağlandığını sözlerine ekledi.

