YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet Belediyesi kendi enerjisini üretmek için ilk adımı attı

Emet Belediyesi kendi enerjisini üretmek için ilk adımı attı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.10.2020 17:35 | Son Güncelleme

Kendi enerjisini üreterek, hem ülke ekonomisine katkı hem de kendisine kaynak oluşturmak isteyen Kütahya’nın Emet Belediyesi, GES projesi yapım ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olacak proje ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azalmasını ,hem de belediyemize gelir kaynağı yaratmayı hedefliyoruz.

Kendi enerjisini üreterek, hem ülke ekonomisine katkı hem de kendisine kaynak oluşturmak isteyen Kütahya’nın Emet Belediyesi, GES projesi yapım ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olacak proje ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azalmasını ,hem de belediyemize gelir kaynağı yaratmayı hedefliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ilimizi ziyaretinde kendilerinden GES projesi içinde destek sözü almıştık. Yaklaşık maliyeti 6 milyon TL’yi bulan projenin hayata geçirilmesi adına çalışmalar sürerken, ihalemizi gerçekleştirdik. Finansmanı İller bankamızca karşılanacak olan projemizle yılda 1 milyon 600 bin kilovat enerji üretilecek. 3024 adet adet güneş paneli ile üretim yapılacakken, ilk etapta aylık 130 bin TL artı KDV gelir hesaplanıyor. Gelirin daha sonra artarak 3 yılda kendini amorti etmesi bekleniyor. Proje için kaynak konusunda yoğun temaslarımız oldu. Maliyeti 6 milyonu bulan proje için iller bankası nezdinde yürüttüğümüz çalışmalarımız projemizi tamamlayarak ihalemizi yaptık. Proje lisansı alınan çalışmamızda eksiklikler giderildi. 2 kilometrelik enerji nakil hattı ile birlikte yapım ihalesi için sona geliyoruz. Malumunuz proje üretmek kadar, projeleri hayata geçirebilmek adına kaynak oluşturmak çok daha zorlu bir süreç. 60 günde tamamlanması öngörülen güneş tarlamız ihale sözleşmesi imzalanarak firmaya yer teslimi ile başlayacak. Hedefimiz kendi enerjimizi üreterek, enerji masraflarımızı karşılamak ve bu alanda yapılacak harcamaları ise halkımıza hizmet noktasında başka alanlarda kullanmaktır“ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haberSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu
Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu
Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon
Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon
Mahmood Coffee’den yeni sponsorluk
Mahmood Coffee’den yeni sponsorluk
Son kale Haymana
Son kale Haymana

Kütahya Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:51
Öğle
12:54
İkindi
16:11
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.