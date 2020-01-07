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  4. Emet Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Emet Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından sokakta yaşayan hayvanların üşümemesi için ilçenin çeşitli noktalarına yaptırılan ‘Kedi evleri ’ dağıtıldı.Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı atölye ustalarının ürettiği kedi evleri, Zabıta Amirliği Ekipleri tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından sokakta yaşayan hayvanların üşümemesi için ilçenin çeşitli noktalarına yaptırılan ‘Kedi evleri ’ dağıtıldı.
Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı atölye ustalarının ürettiği kedi evleri, Zabıta Amirliği Ekipleri tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Zabıta ekipleri tarafından her gün kedi evlerine mama, yemek ve su bırakılacağı bildirildi.
Emet Belediyesi Zabıta Amiri Metin Şenel, kış aylarında kanatlı hayvanalrı da unutmayarak çeşitli noktalara yem bıraktıklarını belirterek şunları söyledi;
“Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın talimatlarıyla bu kış aylarındada sokak hayvanlarımız için duyarsız kalmadık. Hayvanlarımızın için yaptırılan özel kulübelerimize mama bırakıyoruz. Soğuk havalarda hayvanlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Besi odaklarımızı şehrimizin çeşitli noktalarına dağıttık. Halkımızdan da ricamız bu çalışmalarımıza destek vererek besi odaklarımıza sokak dostlarımız için yiyecek bırakıp, kulübelerimize sahip çıkmalarıdır.” dedi.
Belediye olarak kentte yaşayan tüm canlılara karşı sorumlu olduklarını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Sokak hayvanları için oluşturmaya çalıştığımız geçici yaşam alanı projesi içni yoğun bir çaba sarfederken, kış aylarında sokak dostlarımız içinde bir takım çalışmalar yapıyoruz. Soğuk havalarda bizler evlerimizde dahi ısınmakta güçlük çekerken, sokakta yaşayan hayvanları da düşünerek onlara bir sığınak olması amacıyla bu kedi evlerini yaptırdık. Sokak köpekleri için de çalışmalarımız ayrıca devam ediyor. Bir kentin kalitesini, o kentte yaşayan minik dostlara verilen değer belirler. Duyarlı vatandaşlarımızında bu kedi evlerimize yemek artıkları ile destek vereceklerine inanacımız tamdır. Zabıta ekiplerimizde sokak dostlarımız için gerekli çalışmaları kış ayları boyunca sürdürecekler’’ diye konuştu.

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