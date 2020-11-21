Emet Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi

Kütahya’nın Emet Belediyesi taşerondan kadroya geçen 65 işçisi ile 2 yıllık toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Taşerondan kadroya geçen ve Emet Belediyesi bünyesinde çalışan, Hizmet İş Sendikası üyesi 65 işçinin 2 yıllık sözleşmesi imzalandı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hizmet İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş tarafından imzalanan sözleşme ile işçiler ilk yıl için yüzde 20, ikinci yıl içinse yüzde 14 zam alacaklar. Emet Belediyesi bu süreçte sosyal hakları verirken, ilçe esnaflarına olumlu yansıması adına bir değişikliğe de gitti. Yapılan sözleşme ile 65 işçiye alışveriş kartı verilerek her ay hesaplarına 300 TL yüklenecek. Kurumsal işletmeler hariç belediye ile anlaşma yapan esnaflardan bu kartla nakit alışveriş yapılabilecek.

Belediye bu uygulama ile hem işçisine, hem de yerel esnafa destek sağlamış olacak.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”İlçemizde belediyemiz vasıtası ile hizmet üretmek, istihdam sağlamak için çalışırken, işçilerimizin ekonomik şartlarını düzenlemek içinde mücadele veriyoruz. Kanunların bize verdiği yetki ve belediyemiz imkanları dahilinde işçilerimizin haklarını iyileştirmek adına güzel bir anlaşmaya imza attık. Bu süreçte işçilerimiz ile toplu iş sözleşmemizi karar bağladık. Bu sözleşmede en önemli ayrıntıda işçilerimize vereceğimiz metropol kartlarıdır. Bu kartlarla işçilerimiz ilçemizde yerel esnafımızdan alışveriş yapabilecekler. Hizmet noktasında işçilerimizle birlikte Emet halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun “dedi.



