Emet Belediyesi’nden ’Komşu hakkı’ projesi

Kütahya’nın Emet Belediyesi duyarlı vatandaşların bağışlarıyla toplanan eşyaları, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak yeni bir proje başlatıyor.

Emet Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatacağı kampanya ile çok fazla deforme olmamış giyim,yatak, çekyat, koltuk, halı, ocak, fırın, masa, sandalye ve soba gibi eşyalardan; buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge gibi beyaz eşyaya kadar tüm bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İhtiyaç sahiplerine bir yardım eli uzatmak isteyen vatandaşlar, hiç kullanılmamış sıfır eşyalar da bağışlayabilecekler.

Kurulan sistem dahilinde eşya ve benzeri ürünlerini bağışlamak isteyen vatandaşlar, Emet Belediyesini telefonla arayarak iletişime geçebilecekler.

Belediye bünyesinde kurulan ekip, arayan vatandaşların eşyalarını belirli bir program dahilinde evlerinden alacak. Eşyalar gerekli bakım ve temizliklerimi gerçekleştirdikten sonra hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Sevgili peygamberimiz bir hadislerinde ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ buyuruyorlar. Bizlerde bu bilinçle ve sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği anlayışımızla bu projemizi hayata geçiriyoruz. Birçoğumuzun evinde bulunan ve kullanılmayan eşyalar bazılarının ihtiyaçlarını giderebilir. Hem kullanılmayan eşyaların ihtiyaç sahiplerinin işine yaraması,hemde alan el ile veren el arasında aracı olmak için yola çıkıyoruz. Evlerinizde kullanmadığınız yada değiştirmek istediğiniz eşyalarınız için kurulan ekibimize telefonla ulaşarak, bir ihtiyaç sahibine ulaşabilirsiniz. Kadirşinas halkımızın bu kampanyamıza gerek eşyaları ile gerekse, sıfır eşya bağışı ile destek olacaklarınada inancımız tamdır. Allah şimdiden yapacağınız yardımları kabul etsin’’ ifadelerini kullandı.

