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Emet Belediyesi’nden sokak hayvanlarına su ve yiyecek desteği

16.02.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Emet ilçesinde, kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için belediye tarafından yem bırakıldı.Emet Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen yem bırakma çalışmasında, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için parklara ve belediyenin hazırladığı beslenme noktalarına yiyecek (Su, ekmek ve buğday) bırakıldı.Yapılan yem bırakma çalışmasını gören vatandaşlar, belediyenin bu örnek davranışını takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.Kar yağışının ardından sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini belirten Zabıta Ekipleri, kuşlara, kedilere ve köpeklere beslenmeleri için destek olduklarını söyledi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde, kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için belediye tarafından yem bırakıldı.
Emet Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen yem bırakma çalışmasında, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için parklara ve belediyenin hazırladığı beslenme noktalarına yiyecek (Su, ekmek ve buğday) bırakıldı.
Yapılan yem bırakma çalışmasını gören vatandaşlar, belediyenin bu örnek davranışını takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.
Kar yağışının ardından sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini belirten Zabıta Ekipleri, kuşlara, kedilere ve köpeklere beslenmeleri için destek olduklarını söyledi.

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