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Emet Belediyesi’ne hibe arazöz

20.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Emet Belediyesi’ne hibe arazöz

Kütahya’nın Emet Belediyesi’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 575 bin TL bedelli 9 tonluk arazöz hibe edildiği bildirildi.Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Göreve geldiğimiz günden itibaren, daha kısa sürede ve hızlı bir şekilde halkımıza hizmet verebilmek amacıyla araç filomuzu hızla yenileyerek güçlendirdik.

Kütahya’nın Emet Belediyesi’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 575 bin TL bedelli 9 tonluk arazöz hibe edildiği bildirildi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Göreve geldiğimiz günden itibaren, daha kısa sürede ve hızlı bir şekilde halkımıza hizmet verebilmek amacıyla araç filomuzu hızla yenileyerek güçlendirdik. Şu ana kadar kamyon, kepçe, vidanjör, yol süpürme aracı ve bir hizmet aracı hizmete girmişti. Bugün de Çevre ve şehircilik Bakanlığımızın hibesi olan arazöZ hizmet filomuza katıldı. Böylece 1 milyon 200 bin TL’si hibe, 1 milyon 800 bin TL’si öz kaynaklarımızdan olmak üzere 3 milyon TL değerinde hizmet araçlarımız tek tek hizmete giriyor. Bir adet çöp aracımız yakında gelecek. Ardından yine belediyemizde hizmet kalitesini artırma adına 3 aracımızın alımı içinde çalışmalarımız sürüyor. İlçe halkımıza ve belediyemize hayırlı olmasını dilerken, hibe araç desteği için başta Çevre ve şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere AK Parti Kütahya Milletvekillerimize, İl başkanlığımız ve ilçe başkanlığımıza ilçem halkı adına şükranlarımı sunuyorum “dedi.

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