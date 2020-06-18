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Emet Cumhuryet Başsavcısı Bilecik Gölpazarı ilçesine atandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Yahya Musa Çetinkaya’nın Bilecik Gölpazarı ilçesi Cumhuriyet Savcılığına atandığı bildirildi.Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.

Emet Cumhuryet Başsavcısı Bilecik Gölpazarı ilçesine atandı

Kütahya’nın Emet ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Yahya Musa Çetinkaya’nın Bilecik Gölpazarı ilçesi Cumhuriyet Savcılığına atandığı bildirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2020 adli ve idari yargı ana kararnamesini tamamladı. Kararname ile 4 bin 626 dolayında hakim savcının görev yeri değiştirildi. Atama kapsamında Emet İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Yahya Musa Çetinkaya Bilecik Gölpazarı ilçesi Cumhuriyet savcılığına atandı. Geçtiğimiz ay Emet ilçesine Savcı Furkan Eleman ve Hakim Sıdıka Çetin atanmıştı. Emet ilçesinden Savcı Çetinkaya ayrılırken, 6 dairede 2 savcı ve 3 Hakim’in hizmet verdiği açıklandı.

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