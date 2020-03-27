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Emet Emniyet Müdürlüğü’nden yolcu otobüslerine sıkı denetim

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüslerinde bakanlık talimatlarının uygulanması adına denetimler gerçekleştirdiği bildirildi.Emet Emniyet Müdürlüğü Trafik Timleri tarafından köy, belde ve şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine Korona virüs tedbirleri konusunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı yönünde denetim yapıldı.Denetimlerde İçişleri Bakanlığı’nca yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgeye uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kütahya’nın Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüslerinde bakanlık talimatlarının uygulanması adına denetimler gerçekleştirdiği bildirildi.
Emet Emniyet Müdürlüğü Trafik Timleri tarafından köy, belde ve şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine Korona virüs tedbirleri konusunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı yönünde denetim yapıldı.
Denetimlerde İçişleri Bakanlığı’nca yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgeye uyulup uyulmadığı denetlendi.

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