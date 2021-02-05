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Emet ilçesinde nüfus 11 bin 405 oldu

05.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Emet ilçesinde nüfus 11 bin 405 oldu

Kütahya’nın Emet ilçe merkezinin nüfusunun geçen yıla göre 43 kişi artarak, 11 bin 405’e yükseldiği bildirildi.Geçen yıl 11 bin 362 olan Emet merkez nüfusu, TÜİK tarafından açıklanan ADNS verilerine göre 43 kişi artarak 11 bin 405’e yükseldi.Emet ilçe merkezi ve köylerinin toplam nüfusunun geçen yıl 19 bin 864 olduğu, bu yıl ise merkez nüfus 43 kişi artarken, köylerdeki nüfusda 379 kişi azalma olduğu ve 8 bin 502 olan köylerdeki nüfusun son verilere göre, 8 bin 123’e düştüğü açıklandı.

Kütahya’nın Emet ilçe merkezinin nüfusunun geçen yıla göre 43 kişi artarak, 11 bin 405’e yükseldiği bildirildi.
Geçen yıl 11 bin 362 olan Emet merkez nüfusu, TÜİK tarafından açıklanan ADNS verilerine göre 43 kişi artarak 11 bin 405’e yükseldi.
Emet ilçe merkezi ve köylerinin toplam nüfusunun geçen yıl 19 bin 864 olduğu, bu yıl ise merkez nüfus 43 kişi artarken, köylerdeki nüfusda 379 kişi azalma olduğu ve 8 bin 502 olan köylerdeki nüfusun son verilere göre, 8 bin 123’e düştüğü açıklandı. Bu verilere göre Emet ilçesinin köylerle birlikte nüfusu 19 bin 528 olarak belirlenmiş oldu.

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