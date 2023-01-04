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Emet kebabı tescillendi

04.01.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emet kebabı Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Emet kebabı tescillendi

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye olarak patent başvurusu yaptıkları Emet kebabının tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldığını açıkladı.

Başkan Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Başta Kütahya bölgemiz olmak üzere, her yıl ülkemizin dört bir yanından ilçemize ve termal tesislerimize gelen misafirlerimiz Emet pidesini, kebabını, ekşi mayalı ekmeğini ağız tadıyla tüketmektedirler. Bunun yanı sıra, gerek otobüslerle, gerek kargoyla, Emet ekmeği, Emet keçi peyniri, dondurulmuş Emet pidesi Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmektedir. Bizlerde Emet Belediyesi olarak ilçemizin ismi ile özdeşleşmiş yöresel lezzetlerimizin hak ettiği değeri bulması ve bize has olduğunun tescillenmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Emet pidemizin coğrafi işretinin alınmasının ardından meşhur Emet kebabımızda, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescillenerek coğrafi işaret belgesi almıştır. İlçemize hayırlı olsun “dedi.

“EMET KEBABI”

Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip Emet kebabı, Kütahya’nın Emet ilçesi yaylalarında doğal ortamlarda yetişen ve 2 yaşını doldurmamış erkeç adı verilen kısırlaştırılmış 18-40 kilogram arasında erkek keçilerin odun ateşiyle taş fırınlarda pişirilmesiyle elde edilen geleneksel bir lezzet.

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