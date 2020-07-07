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Emet KYK Yurdu öğrencileri bekliyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:31 | Son Güncelleme

Kütahya Emet ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu, ilçede bu yıl hizmete girecek olan KYK Yurdu ile öğrencilerin tercihleri arasında ilk sıralara yükselmeyi başardı.DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu Basın Temsilciliği’nin hazırladığı afiş, broşür ve tanıtım yazıları ile öğrencilerin dikkatini Emet ilçesi çekiyor.Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuş olup 1998 yılında mevcut bölümlerin ikinci öğretimleri açılarak eğitim ve öğretime devam etmiş, 2008 yılında DPÜ Rektörlüğü, Emet Kaymakamlığı, Emet Belediyesi, Yüksekokul Derneği, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Emet halkının destekleriyle inşa edilen mevcut binasına taşınmıştır.

Emet KYK Yurdu öğrencileri bekliyor

Kütahya Emet ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu, ilçede bu yıl hizmete girecek olan KYK Yurdu ile öğrencilerin tercihleri arasında ilk sıralara yükselmeyi başardı.
DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu Basın Temsilciliği’nin hazırladığı afiş, broşür ve tanıtım yazıları ile öğrencilerin dikkatini Emet ilçesi çekiyor.
Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuş olup 1998 yılında mevcut bölümlerin ikinci öğretimleri açılarak eğitim ve öğretime devam etmiş, 2008 yılında DPÜ Rektörlüğü, Emet Kaymakamlığı, Emet Belediyesi, Yüksekokul Derneği, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Emet halkının destekleriyle inşa edilen mevcut binasına taşınmıştır. O gün bugündür de öğrencileriyle buluşmaya devam etmektedir. Altı ayrı programda devam eden eğitim-öğretim, çağdaş ölçütlere uygun biçimde hazırlanmış müfredatla sürdürülmektedir. Yüksekokulumuzun sahip olduğu modern, teknolojik, kaliteli fiziki alt yapısıyla çalışkan, donanımlı, akademik ve idari personeli ile yerel ve ulusal düzeyde oluşturduğu iş birliği ile sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilim ışığında gereken mesleki becerileri kazanmış, nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’nin nitelikli üniversitelerinden olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Emet Meslek Yüksekokulu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli bir konumda yer almaktadır. Gelecek yıllarda da Mesleki ve Teknik Eğitim alanında öncülüğünü yeni projeler ve uygulamalar ile sürdürmeyi, geçmiş yıllardaki ulusal ve uluslararası ilişkilerini arttırmayı hedeflemektedir’’ denildi.
Toplam 538 öğrenciye hizmet imkanı sunan Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerini kucaklamaya hazırlandığı belirtildi.

Emet KYK Yurdu öğrencileri bekliyor

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Merkez
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Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
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