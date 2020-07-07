Emet pazarı sınırlı ve kontrollü bir şekilde açılıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde her hafta kurulan pazar, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı bir şekilde açılıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd-19) önlemleri kapsamında açılan salı pazarı, gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi.

Doğan, "Bu hafta açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca geçici bir süre Hisarcık ilçemiz haricinde pazarcı esnafının pazara giriş yasağı devam edecek" dedi.

