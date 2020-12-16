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Emet pazarında HES kodu uygulaması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.12.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde haftada bir kez Salı günleri kurulan pazarda, HES kodu ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.Tüm pazarcı esnafların HES kodunun kayıt altına alındığı denetimlerde, Zabıta ekipleri etiket denetimi, fahiş fiyat denetimi, tartı denetimleri yaparken ambalajlı gıdaların son kullanma tarihi denetimleri de gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde haftada bir kez Salı günleri kurulan pazarda, HES kodu ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Tüm pazarcı esnafların HES kodunun kayıt altına alındığı denetimlerde, Zabıta ekipleri etiket denetimi, fahiş fiyat denetimi, tartı denetimleri yaparken ambalajlı gıdaların son kullanma tarihi denetimleri de gerçekleştirildi. Tezgah açan esnaflara sosyal mesafe kuralları uygulanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gün boyu devriye yaparak maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunup pazar girişinde ateş ölçümü gerçekleştirdi.

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