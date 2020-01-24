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’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 asırdır keçi peyniri kullanılarak yapılan Emet pidesi lezzetiyle büyük ilgi görüyor.Türkiye’de sadece Emet ilçesi Eğrigöz dağındaki yaylalarda yetişen, sarıot ve kekik yiyen hayvanların peynirinden yapılan ve özel mayalanan hamur kullanılan Emet pidesi, ilçedeki termal tesislere tatil için 81 ilden gelen vatandaşlar için vazgeçilmez lezzet oluyor.Osmanlı döneminde padişah sofralarına konulan nadir lezzetlerden olan Emet pidesi karafırında yapılan, tereyağı ve keçi peyniri kullanılan eşsiz bir lezzet.Emet pidesinin özel olarak yapıldığını ve emek ve sabırla hazırlandığını belirten Pide Ustası Süleyman Varol, ’’Emet pidesi Emet’te yalnızca belli başlı pideci dükkanları tarafından yapılmaktadır.

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 asırdır keçi peyniri kullanılarak yapılan Emet pidesi lezzetiyle büyük ilgi görüyor.
Türkiye’de sadece Emet ilçesi Eğrigöz dağındaki yaylalarda yetişen, sarıot ve kekik yiyen hayvanların peynirinden yapılan ve özel mayalanan hamur kullanılan Emet pidesi, ilçedeki termal tesislere tatil için 81 ilden gelen vatandaşlar için vazgeçilmez lezzet oluyor.
Osmanlı döneminde padişah sofralarına konulan nadir lezzetlerden olan Emet pidesi karafırında yapılan, tereyağı ve keçi peyniri kullanılan eşsiz bir lezzet.
Emet pidesinin özel olarak yapıldığını ve emek ve sabırla hazırlandığını belirten Pide Ustası Süleyman Varol, ’’Emet pidesi Emet’te yalnızca belli başlı pideci dükkanları tarafından yapılmaktadır. Su, un ve tuz ile hamur yoğurularak pide şekline getirilir. Üstüne bölgeye has lezzeti olan ve özel olarak hazırlanan keçi peyniri ve tereyağı konur ve taş fırında pişirilir. Pişirme süresi ve kıvamı ustanın maharetindedir. Bu eşsiz lezzet asırlardır Emet ilçemizin en meşhur lezzetidir. Osmanlı mutfağında var olduğu bir çok kaynakta yazan bu eşssiz lezzeti biz yapıp satmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her köşesinden vatandaşlarımızı bu eşsiz lezzeti tatmaları için bekleriz’’ ifadelerini kullandı.

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Merkez
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Simav
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