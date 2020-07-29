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Emet protokolü Ankara’da ilçe sorunlarını dile getirdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyet, ilçe sorunlarının çözümü ve yeni yatırımlar için Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Emet Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Umut Işık, sırasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Barış Yeniçeri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vural’ı makamlarında ziyaret ettiler.Başkan Doğan yaptığı açıklamada, ’’Ziyaretlerimizde, kalkınma ajansına sunulan projeler hakkında görüşmelerde bulunduk.

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyet, ilçe sorunlarının çözümü ve yeni yatırımlar için Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Emet Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Umut Işık, sırasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Barış Yeniçeri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vural’ı makamlarında ziyaret ettiler.
Başkan Doğan yaptığı açıklamada, ’’Ziyaretlerimizde, kalkınma ajansına sunulan projeler hakkında görüşmelerde bulunduk. Ayrıca Altyapı ve kamu binalarının tahsisi ve güneş enerjisi proje revizyonu ve mali işleri hakkında görüşmelerde bulunduk. İlçemiz için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah her geçen gün daha güzel ve daha yaşanılabilir Emet için çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ dedi.

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