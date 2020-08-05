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Emet protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde protokol üyeleri şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti.Koronavirüsle mücadele kapsamında, alınmış olan tedbirlere uyularak gerçekleşen ziyarete, Kaymakam Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdoğan Yüksel, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı, İlçe Müftü Vekili İsmail Hakkı Gül ve Merkez Çarşı Camii İmam Hatibi Halil Kılıç katıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde protokol üyeleri şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, alınmış olan tedbirlere uyularak gerçekleşen ziyarete, Kaymakam Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdoğan Yüksel, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı, İlçe Müftü Vekili İsmail Hakkı Gül ve Merkez Çarşı Camii İmam Hatibi Halil Kılıç katıldı. Ziyarette şehit ailelerinin ihtiyaç ve talepleri dinlendi.
Kaymakam Hasan Çiçek, “Vatanı için canını seve seve feda edenler olduğu müddetçe, yurdumuzu hiç kimse bölemeyecektir. Aziz şehitlerimizin değerli emanetleri, gurur kaynağımız olan yakınları, bizim de yakınımız olup, büyük bir değerimizdir. Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Hükümetimiz şehit ailelerine ve gazilerimize çeşitli sosyal ve ekonomik haklar sağlamaktadır. Bizler de onları sık sık ziyaret ederek, devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hissettiriyor, ihtiyaçlarını mümkün mertebe karşılamaya çalışıyoruz. Kapımız ve telefonumuz 24 saat onlara açıktır" ifadelerini kullandı.

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Beyza Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
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