YURTHABER
  4. Emet protokolünden termal yatırım inceleme ziyareti

Emet protokolünden termal yatırım inceleme ziyareti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.01.2020 07:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet protokolü, ilçeye yapılacak termal yatırımlar için Afyon termal tesislerinde incelemelerde bulundu.Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Belediye Meclis Üyesi Ramazan Sezer, ve Emet Kaymakamlığı Proje Sorumlusu Umut Işık, ilçenin termal turizm yatırımları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Afyon termal tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.Yapılan çalışma ve yatırımları yerinde inceleyen heyet, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Türker ile Emet ilçesine yapılması düşünülen termal yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Emet protokolünden termal yatırım inceleme ziyareti

Kütahya’nın Emet protokolü, ilçeye yapılacak termal yatırımlar için Afyon termal tesislerinde incelemelerde bulundu.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Belediye Meclis Üyesi Ramazan Sezer, ve Emet Kaymakamlığı Proje Sorumlusu Umut Işık, ilçenin termal turizm yatırımları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Afyon termal tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.
Yapılan çalışma ve yatırımları yerinde inceleyen heyet, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Türker ile Emet ilçesine yapılması düşünülen termal yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Emet protokolünden termal yatırım inceleme ziyareti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
DPÜ KSBMYO öğrencileri için Aizanoi Antik Kenti’ne geziDPÜ KSBMYO öğrencileri için Aizanoi Antik Kenti’ne gezi
Aslanapa köylerinde karla mücadele çalışmalarıAslanapa köylerinde karla mücadele çalışmaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin imece usulü karla mücadelesi

Köylülerin imece usulü karla mücadelesi

Kayseri Tabip Odası’ndan “ Doğu Türkistan” Konferansı

Kayseri Tabip Odası’ndan “ Doğu Türkistan” Konferansı

Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Hastalık sonucu ölen bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı

Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Beylikdüzü’nde Oku-Yorum buluşmaları devam ediyor

Beylikdüzü’nde Oku-Yorum buluşmaları devam ediyor

Kütahya Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:12
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:25

Kütahya Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Beyza Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.