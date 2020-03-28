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Emet, yaşlılar için seferber

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde gönüllü geçler, Korana virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların alış verişini yapıyor.Emet Gençlik Platformu üyeleri, Emet Belediyesi Sosyal Projeler Destek ekibi, ilçede 65 yaş üstü her haneyi günlük ziyaret edip ekmek, su, sebze ve meyve gibi ihtiyaçlarını Kaymakamlık tarafından oluşturulan birimle birlikte gönüllü esasına dayalı olarak karşılarken, 112 ekipleri yaşlıların sürekli kullandığı ilaçları kendilerine bildirmesiyle adreslerine teslim ediyor.

Kütahya’nın Emet ilçesinde gönüllü geçler, Korana virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların alış verişini yapıyor.
Emet Gençlik Platformu üyeleri, Emet Belediyesi Sosyal Projeler Destek ekibi, ilçede 65 yaş üstü her haneyi günlük ziyaret edip ekmek, su, sebze ve meyve gibi ihtiyaçlarını Kaymakamlık tarafından oluşturulan birimle birlikte gönüllü esasına dayalı olarak karşılarken, 112 ekipleri yaşlıların sürekli kullandığı ilaçları kendilerine bildirmesiyle adreslerine teslim ediyor. Ayrıca her mahalle muhtarı her gün düzenli olarak yaşlı vatandaşları ikametlerinde ziyaret ediyor.
İlçede verilen en önemli hizmet ise Emet Babuk Bey Aşevi’nin her gün düzenli olarak yemek yapacak durumda olmadığı tespit edilen yaşlılara yemek götürmesi oluyor. 65 yaş üstü vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda, ’’Devletimize, sağlık çalışanlarımıza, kaymakamlığımıza, belediyemize, gençlerimize ve bizi her gün arayan soran kolluk kuvvetleri ve muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz’’ dediler.

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Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
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