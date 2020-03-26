Emet’e 48 yeni çöp konteyneri daha

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından alınan 48 adet çöp konteynerinin ilçeye geldiği ve tespit edilen noktalara yerleştirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde bazı noktalarda kullanılan çöp konteynerlerinin değiştirilmesi gerektiği ve yeni yapılan TOKİ alanlarında kullanılması için belediye olarak 48 adet çöp konteyneri belediyemizin imkanlarıyla alınmış ve halkımızın hizmetine kısa sürede sunulacaktır. 2 ay içerisinde toplam 81 adet konteyner almış olduk. Çevre düzenlemeleri ve çevre temizliği, en önemlisi insan sağlığı belediye olarak en büyük öncelikli konumuzdur. Daha temiz emet için çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ dedi.

