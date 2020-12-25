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Emet’e doktor ataması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.12.2020 09:07 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr, Fazıl Doğan Devlet Hastanesine, 96.

Emet’e doktor ataması

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr, Fazıl Doğan Devlet Hastanesine, 96. dönem devlet hizmet yükümlülüğü zorunlu hizmet atama kuralarında 3 pratisyen ve 1 aile hekimi doktoru daha atandığı bildirildi.
AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizin doktor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Geçen ay açıklanan 95.dönem zorunlu hizmet atamalarında ana branş kadrolarımızın tamamlanmasından sonra bu gün de 96. Dönem zorunlu hizmet atamasında ilimizdeki tüm hastaneler içerisinde en çok kadro ilçemize verilerek, 3 pratisyen hekim ve 1 aile hekimi kadrosu olmak üzere toplam 4 hekim kadrosu açılmıştır. Bu kadroların açılmasında yoğun emekleri olan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Erşan ,Başhekimimiz Dr. Rukiye Kara ve Değerli personellerine, AK Parti Kütahya Milletvekillerimiz Ahmet Tan ,İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler’e ve AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun’a İlçem adına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

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