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Emet’li üreticilere ’’Silaj paketleme makinesi’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.09.2020 08:56 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde üreticilerin kullanması için silaj paketleme makinesinin köylülere teslim edildiği bildirildi.İlçeye bağlı Kayı köyünde gerçekleşen teslim törenine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüsnü Kabar, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Alper Kızılçay ile Kayı Köyü Muhtarı Ahmet Gün katıldı.Sosyal mesafe ve maske kullanımına riayet edilen inceleme sırasında bir açıklama yapan Kaymakam Çiçek, “Kayı köyümüz tarım ve hayvancılıkta çalışma alanı ve kapasitesi yönünden ön plana çıkmaktadır.

Kütahya’nın Emet ilçesinde üreticilerin kullanması için silaj paketleme makinesinin köylülere teslim edildiği bildirildi.
İlçeye bağlı Kayı köyünde gerçekleşen teslim törenine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüsnü Kabar, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Alper Kızılçay ile Kayı Köyü Muhtarı Ahmet Gün katıldı.
Sosyal mesafe ve maske kullanımına riayet edilen inceleme sırasında bir açıklama yapan Kaymakam Çiçek, “Kayı köyümüz tarım ve hayvancılıkta çalışma alanı ve kapasitesi yönünden ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle İl Özel İdaremiz ve Kaymakamlığımızın imkanları nispetinde destek görmektedir. Kayı köyümüzde muhafaza edilip, bütün köylerimizin istifadesine sunulacak olan mısır silajı paketleme makinesinin öncelikle ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimiz için önemli bir ihtiyacı daha gidermiş durumdayız. Bundan öncede dut ve üzüm sıkma makinesi ile bal süzme makinesini üreticilerimizin istifadesine sunmuştuk. Bilindiği üzere silaj paketleme makinesi ile yem ilk günkü tazeliğini korur. Silaj uzun süre bozulmadan saklanabilir. Ekonomiktir. İklim koşulları ne olursa olsun her türlü hava şartında saklanabilir. Kolay bir şekilde nakliyesi yapılabilir. İşçilik maliyetini düşürür. Çevre dostu olup, gelişmiş muhafaza ve depolama imkanı sunar. Ayrıca yüksek derece sıkıştırma ile de yerden tasarruf sağlar. Çiftçilerimize katkısı ve yararı büyük olacaktır. Silaj paketleme makinesi Kayı köyü muhtarlığımıza teslim edilecek olup, köylerimizin istifadesine sunulmak üzere, Ziraat Odası Başkanlığımıza bir protokolle kullandırma hakkı tanınmıştır. Projesi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzce yapılan ve İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak temin edilen silaj paketleme makinesinin ilçemize kazandırılmasında onay ve katkıları olan başta Kütahya Valiliğimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclis Üyelerimize, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. “ dedi.
Kaymakam Hasan Çiçek, ayrıca Kayı köyünde tarımsal ürünlerin tartılması için kurulması planlanan ve bütün köylerimizin istifadesine sunulacak olan kantar ve yeri ile ilgili inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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