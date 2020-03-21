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  4. Emetli yerel sanatçının Korana virüs’e dikkat çekmek için paylaştığı fotoğraf ilgi görüyor

Emetli yerel sanatçının Korana virüs’e dikkat çekmek için paylaştığı fotoğraf ilgi görüyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde düğünlerde ve davetlerde sahne alan yerel sanatçı Muammer Akyol’un 1972 model Anadolu marka otomobiline ve kendisine koruyucu maske takarak çektiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.Muammer Akyol, yaptığı açıklamd, ’’Aracım için sosyal medyada hesap açıldı ve yaklaşık 30 bin kişilik hayran kitlesi var.

Emetli yerel sanatçının Korana virüs’e dikkat çekmek için paylaştığı fotoğraf ilgi görüyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde düğünlerde ve davetlerde sahne alan yerel sanatçı Muammer Akyol’un 1972 model Anadolu marka otomobiline ve kendisine koruyucu maske takarak çektiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Muammer Akyol, yaptığı açıklamd, ’’Aracım için sosyal medyada hesap açıldı ve yaklaşık 30 bin kişilik hayran kitlesi var. Vatandaşlarımız bana Asuman’a nazar değdireceksin diyorlar. Ben Korana virüs salgınına dikkat çekmek ve vatandaşlarımızın bu konuya çok dikkat etmesi için böyle bir espri yapıp paylaştım. Kısa zamanda büyük beğeni topladı. Amacım bu hastalığın çok ciddi olduğunu halkımızın bilmesidir’’ dedi.

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