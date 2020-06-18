YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet’te 5 daire karnatina altına alındı

Emet’te 5 daire karnatina altına alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.06.2020 13:10 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bir apartmanda 5 dairenein karantinaya alındığı bildirildi.Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapaılan açıklamada, ’’Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle bireysel izalasyon yeterli olamayacağı için, pozitif vaka ve temaslılarının yaşadığı Akpınar Mahallesi Gazi Caddesinde bulunan bir apartmanın dairelerinin tamamının 14 gün karantina altına alındığı bildirildi.

Emet’te 5 daire karnatina altına alındı

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bir apartmanda 5 dairenein karantinaya alındığı bildirildi.
Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapaılan açıklamada, ’’Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle bireysel izalasyon yeterli olamayacağı için, pozitif vaka ve temaslılarının yaşadığı Akpınar Mahallesi Gazi Caddesinde bulunan bir apartmanın dairelerinin tamamının 14 gün karantina altına alındığı bildirildi. 12 daireli apartmanda 5 ailenin ikamet ettiği açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:26
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:22

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yılda 3 ton mantar üretiyor

Yılda 3 ton mantar üretiyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Akrabalarının evde çektikleri sahnelerle film yaptı

Akrabalarının evde çektikleri sahnelerle film yaptı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.