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Emet’te 6 bin 500 fidan toprakla buluştu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.11.2020 20:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde 6 bin 500 fidan için dikim töreni gerçekleştirildi.Emet Bor İşletme yerleşkesinde hazırlanan alanda düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan İşletme Müdürü Osman Zengin, yaptığı açıklamada, ”İşletmelerimiz doğaya saygılı bir şekilde üretim faaliyetlerini yürütürken, çalışmalarında çevreci yaklaşımı her zaman ön planda tutmaktadır.

Kütahya’nın Emet ilçesinde 6 bin 500 fidan için dikim töreni gerçekleştirildi.
Emet Bor İşletme yerleşkesinde hazırlanan alanda düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan İşletme Müdürü Osman Zengin, yaptığı açıklamada, ”İşletmelerimiz doğaya saygılı bir şekilde üretim faaliyetlerini yürütürken, çalışmalarında çevreci yaklaşımı her zaman ön planda tutmaktadır. Dikimi gerçekleştirilecek olan 6 bin 500 fidanın tamamının ağaç olabilmesi için gerekli bakımları işletmemizce yapılacak olup, bundan sonrada fidan dikim çalışmalarımız devam edecektir “dedi.
Yapılabilecek en güzel yatırımın insan sağlığı ve sağlıklı çevreye yapılacak yatırımlar olduğunu belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’Yapılan en iyi yatırım insana ve insan sağlığı için sağlıklı çevreye yapılan yatırımdır" diye konuştu.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”İlçemizde Kızıldere mevkii olarak bilinen mevkinin yamaçlarına fidan dikimi gerçekleştiriyor. İşletmelerimiz ülkemize katma değer üretmek yanında sosyal sorumluluk kapsamında bu tür hazırladığı projeler ile ilçemizin güzelleştirilmesine diama destek vermektedir. İnşallah bundan sonrada müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüz ile birlikte ilçemiz giriş ve çıkışlarını yeşillendirme, daha yeşil bir Emet için birlikte çalışmaya devam edeceğiz İnşallah bu fidanlarımız tutar ve yeşil ilçemize katkı sağlar" şeklinde konuştu.

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