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Emet’te bayan kuaförler denetlendi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kütahya’nı Emet ilçesinde çalışmaya başlayan bayan kuaförler Emniyet Müdürlğü ve Belediye Zabıta Ekipleri tarafından denetlendi.Toplum sağlığı merkezi personelinin de hazır bulunduğu denetimlerde, bayan kuaförlerin işyerleri Korona virüs (Covid 19) tedbirleri ve çalışma yönetmeliği kararları doğtultusunda kontrol edildi.Kuaförlere, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre faaliyet gösterecekleri, çalışanların mutlaka maske kullanacağı, müşterilerin ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecekleri, müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılacağı, her işlem sonrası bu temizliğin tekrarlanacağı ve kullanılan tüm malzemelere her yeni müşteri için temizlik, dezenfeksiyon ile sterilizasyon işlemi uygulanacağı hatırlatıldı.

Kütahya’nı Emet ilçesinde çalışmaya başlayan bayan kuaförler Emniyet Müdürlğü ve Belediye Zabıta Ekipleri tarafından denetlendi.
Toplum sağlığı merkezi personelinin de hazır bulunduğu denetimlerde, bayan kuaförlerin işyerleri Korona virüs (Covid 19) tedbirleri ve çalışma yönetmeliği kararları doğtultusunda kontrol edildi.
Kuaförlere, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre faaliyet gösterecekleri, çalışanların mutlaka maske kullanacağı, müşterilerin ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecekleri, müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılacağı, her işlem sonrası bu temizliğin tekrarlanacağı ve kullanılan tüm malzemelere her yeni müşteri için temizlik, dezenfeksiyon ile sterilizasyon işlemi uygulanacağı hatırlatıldı.

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Yatsı
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Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Aybike Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
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