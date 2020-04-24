YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Emet’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.04.2020 23:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 dekar çalılık alan zarar görürken, yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Samrık köyü Elemçukur mevkiinde yaklaşık 1 dekar çalılık alanda yangın çıktı.

Emet’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 dekar çalılık alan zarar görürken, yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Samrık köyü Elemçukur mevkiinde yaklaşık 1 dekar çalılık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Emet Orman İşletmesine bağlı yangın söndürme ekipleri, çalılık arazide etkili olan yangını, bitişikte yer alan ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 2 saatte söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 1 dekar alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Emet’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Hisarcık’ta Korona virüs nedeniyle başarılı öğrencilere ödülleri evlerinde verildi

Hisarcık’ta Korona virüs nedeniyle başarılı öğrencilere ödülleri evlerinde verildi

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Kütahya Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:31
Sabah
06:03
Öğle
13:03
İkindi
16:49
Akşam
19:53
Yatsı
21:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.