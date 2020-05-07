YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet’te define avcıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı

Emet’te define avcıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.05.2020 20:42 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri metal dedektörü kullanarak define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.Olay, Emet ilçesine bağlı Çerte köyü Başpınar mevkiinde meydana geldi.

Emet’te define avcıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı

Kütahya’nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri metal dedektörü kullanarak define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Olay, Emet ilçesine bağlı Çerte köyü Başpınar mevkiinde meydana geldi. Emet Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bölgede bir arazide dedektör ile arama yapıp kazıldığını gördü. Jandarma ekipleri hemen harekete geçerek F.Ş., H.Ç. ve E.A. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 1 metal arama dedektörü ele geçirilirken, şahısların üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 8 adet sikke, 1 adet üzeri Osmanlıca yazılı metal mühür, 2 adet metal yüzük ve 1 adet metal obje ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Emet’te define avcıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

Başkan Çalışkan’dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Başkan Çalışkan’dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Vali Salih Ayhan'a ziyaret

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Vali Salih Ayhan'a ziyaret

Denizli'de balık avladıkları derede kaybolduğu belirtilen iki kişi aranıyor

Denizli'de balık avladıkları derede kaybolduğu belirtilen iki kişi aranıyor

Türk ve İtalyan iş adamlarından Türkiye’de yeni bir motosiklet için yatırım

Türk ve İtalyan iş adamlarından Türkiye’de yeni bir motosiklet için yatırım

Sokak hayvanlarına yiyecek

Sokak hayvanlarına yiyecek

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:47
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:06
Yatsı
21:37

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Gönül Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.