YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet’te hayvan pazarı kapatıldı

Emet’te hayvan pazarı kapatıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.03.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet İlçesinde Hıfzısıhha Kurulu toplanarak Korona virüs salgınından korunmak adına alınacak tedbirleri değerlendirdi.Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan kurul, salgında alınacak tedbir ve uygulamaları değerlendirdi.Vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan, insanların toplu olarak bulundukları başta bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gibi ülke geneli alınan tedbirlerinin ilçede uygulanmasının takip ve gereklerinin yapıldığı değerlendirildi.Kurul aldığı kararla salı günleri ilçede kurulan sebze, meyve pazarının kurulmaya devam etmesine, ilçede kurulabilecek otopazarı ve hayvan pazarlarının ise geçici süre kurulmaması yönünde karar alındığı bildirldi.

Emet’te hayvan pazarı kapatıldı

Kütahya’nın Emet İlçesinde Hıfzısıhha Kurulu toplanarak Korona virüs salgınından korunmak adına alınacak tedbirleri değerlendirdi.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan kurul, salgında alınacak tedbir ve uygulamaları değerlendirdi.
Vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan, insanların toplu olarak bulundukları başta bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gibi ülke geneli alınan tedbirlerinin ilçede uygulanmasının takip ve gereklerinin yapıldığı değerlendirildi.
Kurul aldığı kararla salı günleri ilçede kurulan sebze, meyve pazarının kurulmaya devam etmesine, ilçede kurulabilecek otopazarı ve hayvan pazarlarının ise geçici süre kurulmaması yönünde karar alındığı bildirldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Müftü Güven: "Camilerimiz cuma ve Miraç gecesinde kapalı tutulacak"

Müftü Güven: "Camilerimiz cuma ve Miraç gecesinde kapalı tutulacak"

Kütahya Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
13:12
İkindi
16:38
Akşam
19:20
Yatsı
20:37

Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Armutlar Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.