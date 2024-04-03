Emet’te itiraz seçim sonucunu değiştirmedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mustafa Koca’nın 22 oy farkla Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı Kütahya’nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu’na başvurusu karara bağlandı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.