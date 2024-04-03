YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet’te itiraz seçim sonucunu değiştirmedi

Emet’te itiraz seçim sonucunu değiştirmedi

İHA İHA
03.04.2024 07:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mustafa Koca’nın 22 oy farkla Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı Kütahya’nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu’na başvurusu karara bağlandı.

Emet’te itiraz seçim sonucunu değiştirmedi

Yapılan itirazın ardından toplanan İlçe Seçim Kurulunca geçersiz oyların sayımı sonucu 1 oyun AK Parti lehine geçerli sayılması kararının ardından iki aday arasındaki fark 21’e düştü.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gümüşhane’de sol ön ayağı kopmuş ‘Topal Ayı’ görüntülendiGümüşhane’de sol ön ayağı kopmuş ‘Topal Ayı’ görüntülendi
Askerlik arkadaşlarının son buluşması: 2 ölü, 1 ağır yaralıAskerlik arkadaşlarının son buluşması: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Batman’da terör yandaşları Van’ı gerekçe göstererek taşkınlık çıkardıBatman’da terör yandaşları Van’ı gerekçe göstererek taşkınlık çıkardı
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 3 Nisan Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:34
Öğle
13:08
İkindi
16:43
Akşam
19:33
Yatsı
20:52
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.