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Emet’te kamu kurumları ve esnaflar aralıksız dezenfekte ediliyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından tüm kamu binaları ve esnaf dükkanları dezenfekte edildi.Emet Belediyesi Zabıta, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yoğun bir çalışma programı yürütüyor.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından tüm kamu binaları ve esnaf dükkanları dezenfekte edildi.
Emet Belediyesi Zabıta, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yoğun bir çalışma programı yürütüyor. İlçede tüm işyerleri, kamu binaları dezenfekte edilirken, tüm esnaflar ve vatandaşlar ekipler tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyor ve uyarılıyor.
Belediye Başkanı Hüseyin, Doğan, yaptığı açıklamada, Tüm kurumlarımızla gece gündüz pandemi salgını ile mücadele ediyoruz. Son günlerde komşu ilçemiz Hisarcık’ta 2 mahallede karantina uygulaması başladı. İki ilçe iç içe olduğu için tedbirlerimiz şuan en üst seviyede ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ dedi.

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