Emet’te kan bağışı kampanyası

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid-19) nedeniyle azalan kan stokları dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Korona virüs nedeniyle ’Evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlardan dolayı kan stoklarında ciddi azalma olduğunu söyleyen Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, ”AK Parti Emet İlçe Teşkilatı olarak kan bağışı kampanyasına duyarsız kalmama adına teşkilat mensuplarımızla birlikte ilçemize gelen Türk Kızılayı ekiplerine kan bağışında bulunduk. Kan bağışı acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tüm hemşerilerimizi bu bilinçle hareket etmeye ve Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu günlerde kan bağışında bulunmak çok önemlidir” dedi.

Kızılay Emet Şube Başkanı Ali Ceyhan, yaptığı açıklamada, ’’Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, Emet halkı, gösterdiği hassasiyet ve yoğun katılımla takdiri hak etmiştir’’ diye konuştu.

