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Emet’te Korona virüs (Covid-19) denetimleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.09.2020 13:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde tüm ülke genelinde olduğu gibi geniş kapsamlı Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.Fırınlardan ulaşıma kadar birçok noktada gerçekleştirilen denetime, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal ve görevli personel katıldı.Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Milletimiz önlemlere uymaya çalışıyor.

Kütahya’nın Emet ilçesinde tüm ülke genelinde olduğu gibi geniş kapsamlı Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Fırınlardan ulaşıma kadar birçok noktada gerçekleştirilen denetime, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal ve görevli personel katıldı.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Milletimiz önlemlere uymaya çalışıyor. Tabii bu büyük bir denetim. Bunu daha önce de yapmıştık. Denetimler her zaman devam diyor. Bütün kurumlarımız çalışıyor. Şu anda bizler Kaymakam beyle birlikte denetimlere katılıyoruz. Denetimde emniyetimiz, jandarmamız, sağlık birimlerimiz, gıda ve tarım birimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, hep birlikte bu denetimde yapıcı ve yönlendirici olarak vatandaşımızla bir ve beraberiz. Kurallara uyanlara teşekkür ediyoruz’’ dedi.
Denetimlerin görevliler tarafından gün boyu süreceği öğrenildi.

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Simav
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