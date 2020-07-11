Emet’te lise son sınıflara destekleme ve yetiştirme kursları

Kütahya’nın Emet ilçesinde Gazi Emet Anadolu Lisesi’nde son sınıflara yönelik yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarının başlayacağı bildirildi.

Okul Müdürü Ömer Uysal yaptığı açıklamada, ”Okulumuzda açılacak olan üniversite hazırlık destekleme yetiştirme kurslarına başvurular 14-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Okulumuz ve ilçemizdeki tüm lise son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Ayrıca ilçemiz dışında eğitim görüp halihazırda ilçemizde ailesinin yanında olan öğrencilerimiz e-kurs veya bizzat okulumuza gelerek başvuru yapabilecek. Kurslar, içinde yaşamış olduğumuz pandemi sürecinden dolayı, Milli Eğitim Bakanlığı talimatları doğrultusunda ateş ölçümü, maske, sosyal mesafe, dezenfekten kullanımı gibi tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasıyla gerçekleştirilecek. Öğrenci başvuruları 14-17 Temmuz tarihleri arasında olup, kurslar 20 Temmuz 28 Ağustos tarihleri arası gerçekleştirilecek’’ ifadelerini kullandı.

