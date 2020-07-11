YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet’te lise son sınıflara destekleme ve yetiştirme kursları

Emet’te lise son sınıflara destekleme ve yetiştirme kursları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.07.2020 09:39 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Gazi Emet Anadolu Lisesi’nde son sınıflara yönelik yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarının başlayacağı bildirildi.Okul Müdürü Ömer Uysal yaptığı açıklamada, ”Okulumuzda açılacak olan üniversite hazırlık destekleme yetiştirme kurslarına başvurular 14-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Emet’te lise son sınıflara destekleme ve yetiştirme kursları

Kütahya’nın Emet ilçesinde Gazi Emet Anadolu Lisesi’nde son sınıflara yönelik yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarının başlayacağı bildirildi.
Okul Müdürü Ömer Uysal yaptığı açıklamada, ”Okulumuzda açılacak olan üniversite hazırlık destekleme yetiştirme kurslarına başvurular 14-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Okulumuz ve ilçemizdeki tüm lise son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Ayrıca ilçemiz dışında eğitim görüp halihazırda ilçemizde ailesinin yanında olan öğrencilerimiz e-kurs veya bizzat okulumuza gelerek başvuru yapabilecek. Kurslar, içinde yaşamış olduğumuz pandemi sürecinden dolayı, Milli Eğitim Bakanlığı talimatları doğrultusunda ateş ölçümü, maske, sosyal mesafe, dezenfekten kullanımı gibi tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasıyla gerçekleştirilecek. Öğrenci başvuruları 14-17 Temmuz tarihleri arasında olup, kurslar 20 Temmuz 28 Ağustos tarihleri arası gerçekleştirilecek’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Zeybek heykeline maske taktılar

Zeybek heykeline maske taktılar

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

TUTAP Başkanı Yıldız: "Aydın’ı tanıtmak için seferberlik başlattık"

TUTAP Başkanı Yıldız: "Aydın’ı tanıtmak için seferberlik başlattık"

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:35
Yatsı
22:17

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Aykut Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Değirmendere grup yolu çalışmaları başladı

Değirmendere grup yolu çalışmaları başladı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.