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Emet’te okullarda bakım ve onarım çalışmaları başlıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.07.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi Kaymakamı Hasan Çiçek, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık için bütün okullarda inceleme yapılmaya başlandığını, ihtiyaç görülen okullarda da bakım ve onarım faaliyetlerinin başlatıldığını bildirdi.2020-2021 eğitim-öğretim yılına hazırlık için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe merkezimiz ve köylerdeki okul kurum binalarını yerinde incelediklerini belirten Kaymakm Çiçek, ’’Binalarımızın gerek fiziki gerekse donanım eksikliklerini tespit edip yeni eğitim-öğretim yılı için en iyi şekilde öğrencilerimizin hizmetine hazır olacak şekilde bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmeye başladık.

Emet’te okullarda bakım ve onarım çalışmaları başlıyor

Kütahya’nın Emet ilçesi Kaymakamı Hasan Çiçek, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık için bütün okullarda inceleme yapılmaya başlandığını, ihtiyaç görülen okullarda da bakım ve onarım faaliyetlerinin başlatıldığını bildirdi.
2020-2021 eğitim-öğretim yılına hazırlık için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe merkezimiz ve köylerdeki okul kurum binalarını yerinde incelediklerini belirten Kaymakm Çiçek, ’’Binalarımızın gerek fiziki gerekse donanım eksikliklerini tespit edip yeni eğitim-öğretim yılı için en iyi şekilde öğrencilerimizin hizmetine hazır olacak şekilde bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmeye başladık. Bazı köylerimizde bulunan kapalı ve şu anda kullanılmayan okul binaları ve lojmanlarımızın durumlarını da inceliyor ve çevremiz açısından riskli olabilecek binalar ve eklentileri için yapılacak keşiflerle uzman görüşlerine uygun olan tedbirleri almak için gerekli faaliyetleri yürütüyoruz. Bütün gayretimiz okul zillerinin coşkuyla çalacağı, okul koridorlarımızın özlediğimiz çocuk sesleriyle çınlayacağı okulların açılışının ilk gününe kadar binalarımızı en iyi şekilde eğitim ve öğretime hazırlamaktır. Bütün öğrencilerimize iyi bir yaz tatili diler, sağlıklı günlerde okullarımızda buluşmayı temenni ederim’’ dedi.

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