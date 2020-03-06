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Emet’te okuma saati

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.03.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde ’’2023’e 2023 Sayfa Aç Projesi’’ kapsamında Yarış köyü ilkokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin hergün sınıflarında velileriyle birlikte okuma saati yaptıkları bildirildi.Yarış Köyü Okul Müdürü Hilal Demir, yaptığı açıklamada, ’’Haftanın hergünü okuluuzda günde yarım saat velilerimizle okulumuzda kitap okuma etkinliği yapıyoruz.

Emet’te okuma saati

Kütahya’nın Emet ilçesinde ’’2023’e 2023 Sayfa Aç Projesi’’ kapsamında Yarış köyü ilkokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin hergün sınıflarında velileriyle birlikte okuma saati yaptıkları bildirildi.
Yarış Köyü Okul Müdürü Hilal Demir, yaptığı açıklamada, ’’Haftanın hergünü okuluuzda günde yarım saat velilerimizle okulumuzda kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Haftanın bir günü de veli ziyareti yaparak evlerde okuma saati etkinliği yapmaya devam ediyoruz. Velilerimizi ve öğrencilerimizi Kaymakmlığımızın başlattığı bu kampanyaya verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Emet, köyleriyle birlikte okumaya devam ediyor’’ dedi.

Emet’te okuma saati

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Öğle
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İkindi
16:30
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
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