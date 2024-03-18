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Emet’te otomobil Atv’ye çarptı: 1 yaralı

İHA İHA
18.03.2024 07:56
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Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında bir otomobilin atv motora çapması sonucu meydana gelen kazada atv sürücüsü ağır yaralandı.

Emet’te otomobil Atv’ye çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ö. A. yönetimindeki 43 HT 823 plakalı araç İğdeköy yol ayrımında Recep Ölmez yönetimindeki Atv motora çarptı. Kazada devrilen atv’in altında kalan sürücü Recep Ölmez ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Recep Ölmez, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ölmez, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emet’te otomobil Atv’ye çarptı: 1 yaralı

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