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Emet’te sahte içki operasyonu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda sahte içki ele geçirildiği bildirildi.Edinilen bilgiye göre, S.T.

Emet’te sahte içki operasyonu

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda sahte içki ele geçirildiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, S.T. isimli şahsın 09 RN 509 plakalı araçla, Manisa’dan Emet ilçesine satmak amacıyla sahte içki sevki yapacağı bilgisi üzerine Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü harekete geçti. Emet ilçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan fiziki takip sonrasında şüpheli S.T. araçla Emet-Hisarcık karayolu Yenice Köyü yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada 10 litre rakı, 5 litre şarap olmak üzere toplam 15 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkiye el konulurken, şüpheli S.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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