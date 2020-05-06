YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet’te su faturalarına yüzde 50 indirim

Emet’te su faturalarına yüzde 50 indirim

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.05.2020 11:19 | Son Güncelleme

Emet Belediye Meclisi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında yaptığı toplantıda su faturualarında yüzde 50 indirim kararı aldı.Belediye meclisi Korona virüs (Covid-19) hastalığı sebebiyle vatandaşlarına katkı sağlamak amacıyla 3 ay faturalara ve kartlı abonelere indirim yapılmasını karara bağladı.

Emet’te su faturalarına yüzde 50 indirim

Emet Belediye Meclisi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında yaptığı toplantıda su faturualarında yüzde 50 indirim kararı aldı.
Belediye meclisi Korona virüs (Covid-19) hastalığı sebebiyle vatandaşlarına katkı sağlamak amacıyla 3 ay faturalara ve kartlı abonelere indirim yapılmasını karara bağladı. Ev ve iş yerleri su ücretlerinde kanunun izin verdiği ölçüde indirime gidildi. ’5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi F’ fıkrası gereğince 3 ay boyunca şantiye ve Resmi kurum dışındaki su abonelerinin ayda bir sefer olmak üzere 10 metreküpe kadar kullanacakları suyu yüzde 50 indirimli ücretlendirilmesi, ayrıca sürenin genelgelerle uzatılması durumunda uzatılan süre kadar uygulanmasına mevcut üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. İlçeye verilen suda enerji bedellerinin yüksekliği, bölgede en pahalı suyunu tüketilmesine yol açıyor. Emet belediyesi bir yandan sorgun göletinden ilçeye su verme çalışmalarını adım adım yürütürken, yüksek maliyetli suda da pandemi döneminde ciddi bir indirime gitti. Tonu 4.80 TL’ yi bulan suda yüzde 50 indirim ile vatandaş her ay 10 metreküpe kadar suyu yüzde 50 indirimli alacağı açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:48
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:05
Yatsı
21:36

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.