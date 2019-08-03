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Emily Ratajkowski güzellik sırlarını açıkladı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Emily Ratajkowski dünyanın en beğenilen kadınlarından biri. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları milyonlarca beğeni alan güzel yıldız formda kalmasının ve kendine nasıl bakım uyguladığının sırlarını paylaştı...

Emily Ratajkowski rol aldığı Gone Girl filmiyle tüm dikkatleri üzerine çekmiş, şöhret yolunda yürümeye başlamıştı. Gün geçtikçe hayran kitlesini büyüten ve herkesi kendine hayran bırakmaya devam eden güzel model bu güzelliğinin sırlarını açıklıyor.

Emily Ratajkowski her şeyden önce düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor. Modellik yapan, kendi adını taşıyan iç çamaşırları markasına da kendisi tanıtan yıldız beslenmesinde belli başlı önemli noktalara dikkat etmek dışında çok katı kurallar uygulamıyor.

GÜNE KAHVEYLE BAŞLIYOR

Sabah kahvaltılarını protein ağırlıklı tercih eden Emily güne sade kahveyle başlıyor. Tatlıyı çok seven seksi model eğer o gün kaçamak yapıp kek, pasta gibi şeyler yiyecekse bunları sabahları, kahvaltı öğününde tüketiyormuş.

Öğlen öğünlerini genellikle geçiştiren Emily hafif bir salata ya da sandviçle yetiniyormuş.

Akşam öğünlerinde az pişmiş et ya da deniz ürünü tüketen Emily Ratajkowski beslenme düzeninde ayarı biraz kaçırdıysa sonrasında az yiyerek denge sağlamaya çalışıyormuş.

28 yaşındaki seksi yıldız taze sıkılmış meyve suyu içmeye de özen gösteriyor.

YÜRÜYÜŞTEN VAZGEÇMİYOR

Bu kadar zayıf ve fit olmasının sırrı da aslında oldukça basitmiş. Bn profesyonel sporcu değilim diyen Emily Ratajkowski uzun yürüyüşleri seviyor.

Yürüyüş dışında yoga yapan Emily Ratajkowski bu formunu yoganın sağladığı esnekli ve disipline borçlu.

Doğal bir güzelliğe sahip olan Emily Ratajkowski bir zamanlar cilt temizliğine çok önem vermediğini ve bunun için pişman olduğunu söylüyor.

Şimdilerde ise geceleri mutlaka cildini temizleyip sonra da nemlendirici kremler kullanıyor.

Gündelik yaşantısında makyaj yapmayan Emily bu rutinin güzelliğini korumak için şimdilik yeterli olduğunu söylüyor.

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