Emin Adanur: Hepiniz kaçacak yer arayacaksınız

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu olan Emin Adanur’dan çok sert açıklamalar geldi.

Yönetim liderliği görevini de üstlenen Adanur, transfer tahtasının açılmaması için uğraş verenlere serzenişte bulundu.

EMİN ADANUR, SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

"Siz futbolcuları arayıp, bu işin olmaması, tahtanın açılmaması için bu kadar direniyorsunuz ya; vallahi billahi bu iş bitecek, tahta açılacak, gerçekler konuşulacak ve hepiniz kaçacak yer arayacaksınız."

ADANUR ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Barış Yardımcı, 2.5 milyon borcumuz var, ilk görüşmelerde her şey olumlu, hatta süper. Fakat geçen hafta Barış parasının tamamını istiyor ve üstüne basa basa diyorki, ‘Benim Ali Ay'a borcum var’. Ali Ay arkadaşlarımız tarafından aranıyor, bu ne borcu deniyor ve akabinde parasının hepsini isteyen Barış'a 600.000 TL göndererek anlaşma yapıyoruz. Sana 'Borcunun tamamını tahsil et' diyen kim Barış? Emin."

Adanur son olarak, "Tahta açılsın işte böyle tek tek açıklanacak bir sürü olay var. Sabredin arkadaşlar, Bursaspor kurtulacak. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

