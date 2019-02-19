Emina Jahovic'ten Sadettin Saran itirafı: Pişmanım

Sadettin Saran'la jet hızıyla başlayan aşkı 7 ay sonra biten Sırp şarkıcı Emina Jahovic, geçen günlerde ülkesindeki Svet dergisine içini döktü.

Emina Jahovic "Keşke yeni ilişki için acele davranmasaydım" itirafı yaptı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirdikten bir ay sonra gönlünü iş adamı Sadettin Saran'a kaptıran Emina Jahovic, pişman olduğunu açıkladı.

"HER ŞEY ÇOK HIZLIYDI"

Kendisinden 18 yaş büyük iş adamıyla hayat görüşleri farklı olduğu için ayrıldıklarını belirten 37 yaşındaki iki çocuk annesi Jahovic, şunları ekledi:

"Zaten biten bir evliliğin üzerine çok çabuk yeni bir ilişkiye başlamak doğru değildi. Her şey çok hızlı gelişti. Ama artık özgür bir kadınım. Kendimi sadece işime ve çocuklarıma adadım."

