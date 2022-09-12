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Emine Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin mesaj yayımladı

12.09.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına ilişkin mesajında, "Yeni eğitim-öğretim yılı tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Emine Erdoğan, "Okul heyecanını ilk kez yaşayan sevgili çocuklar; bilgi yuvanız olan okul, hayatı deneyimleyerek öğrendiğiniz yerdir. Unutamayacağınız güzel anılar biriktirmenizi diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılı tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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