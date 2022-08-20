Emine Erdoğan, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen elim kaza sonucu 16 vatandaşımızın vefatından büyük bir teessür duydum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.



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