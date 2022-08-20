YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Emine Erdoğan, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

Emine Erdoğan, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

20.08.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Erdoğan, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen elim kaza sonucu 16 vatandaşımızın vefatından büyük bir teessür duydum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti milletvekilleri Avcılar'da partililerle bir araya geldiAK Parti milletvekilleri Avcılar'da partililerle bir araya geldi
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesi kazıya başladıÇekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesi kazıya başladı
Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde binlerce çeşit fotoğraf makinesi Hepsiburada’daDünya Fotoğrafçılık Günü’nde binlerce çeşit fotoğraf makinesi Hepsiburada’da
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep Emine Erdoğan başsağlığı

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:11
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:04
Yatsı
21:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Nisa Eczanesi
Atasehir
Melissa Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mastürbasyon iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

Mastürbasyon iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.